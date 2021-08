Bundesliga: RB Leipzig verliert beim FSV Mainz 05 - Niakhaté erzielt Siegtreffer

Niakhaté lässt Mainz früh jubeln

Der Mainzer Kapitän Moussa Niakhaté (13.) belohnte die beherzte Leistung der Mannschaft von Trainer Bo Svensson - und verpasste Marsch, Nachfolger von Julian Nagelsmann, bei seinem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer. (Tabelle der Bundesliga)

“Das frühe Tor hat weh getan, aber wir haben nicht genug Lösungen mit Ball gefunden und waren nicht clever genug”, erklärte Marsch bei DAZN . “Deswegen hatten wir auch nicht genug Chancen für ein Tor. Mainz hat sehr gut verteidigt. Sie waren kompakt. Das Spiel ist nicht in unsere Richtung gelaufen. Für mich hat sich nichts geändert, wir müssen noch viel arbeiten.”

Forsberg: “Zu wenige Lösungen”

Viele Ausfälle bei Mainz

Nach vier Coronafällen, darunter drei Spieler, war die Lage bei den Mainzern extrem angespannt - weil auch acht nicht geimpfte und nicht namentlich genannte Profis in Quarantäne geschickt wurden. Einzig der Ausfall von Stürmer Karim Onisiwo war vor der Partie offiziell bekannt gegeben worden.

Svensson musste vor 10.500 Zuschauern im Vergleich zum DFB-Pokalspiel beim SV Elversberg (8:7 i.E.) gleich fünf Wechsel in der Startelf vornehmen. Auf der Bank tummelten sich mehrere Profis aus der zweiten Mannschaft und der Jugend. “Der Nachteil ist riesig, das ist klar”, sagte Svensson.

Doch davon war kaum etwas zu sehen. Das dezimierte Mainzer Team, das in dieser Woche nur am Freitag gemeinsam trainiert hatte, kämpfte sich mit großer Leidenschaft ins Spiel - und kam durch Niakhatés Treffer aus dem Gewühl früh zur verdienten Führung. Zuvor hatte bereits Jae-Sung Lee (5.) den Pfosten getroffen.

Die individuell stärker besetzten Leipziger agierten im ersten Durchgang dagegen behäbig, hatten große Probleme mit den überfallartigen Angriffen der Mainzer - und blieben zudem in der Offensive ungefährlich. Neuzugang Andre Silva hing im Sturmzentrum in der Luft.

Simakan verpasst zweimal Ausgleich

Während sich die Marsch-Elf auch nach der Pause um Spielkontrolle bemühte und durch Mohamed Simakan (58./59.) zweimal gefährlich wurde, lauerte Mainz auf Konter. Nebel (51.) war vor der Leipziger Doppelchance an RB-Torhüter Peter Gulacsi gescheitert.

Den Bemühungen der Leipziger, die durch Silva (73.) zu einer weiteren guten Möglichkeit kamen, setzte Mainz auch in der Schlussphase einen großen Kampf entgegen. Ein Treffer von Stefan Bell (75.) wurde aberkannt, weil der Ball bei der vorherigen Ecke im Aus gewesen sein soll.

Erst nach knapp einer Stunde kamen die Gäste zu einer Doppelchance von Neuzugang Mohamed Simakan, der zunächst an Robin Zentner scheiterte und dann am Tor vorbeiköpfte. Auch Willi Orban (86.) und André Silva in der Nachspielzeit vergaben gute Torchancen.