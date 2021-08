Spurs-Star Harry Kane fehlt im Kader gegen Manchester City

Im Aufgebot von Tottenham Hotspur fehlte am Sonntag überraschend ein prominenter Name: Harry Kane.

Spurs-Coach Nuno erklärt Kane-Abwesenheit

“Er muss an seiner Fitness arbeiten. Er muss weiter arbeiten, bis er bereit ist, der Mannschaft zu helfen”, erklärte Spurs-Coach Nuno Espirto Santo vor der Partie bei Sky Sports . “Er braucht nicht so viele Trainingseinheiten. Er muss fit sein.”

Die Frage, ob Kane im Stadion sei und das Spiel verfolge, konnte Nuno nicht beantworten: “Er hat am Vormittag gearbeitet. Ich weiß nicht, was er jetzt macht.”

Kanes verspäteter Trainingsstart sorgt für Wirbel

“Es ist fast zehn Jahre her, seit ich mein Spurs-Debüt gegeben habe. In jedem dieser Jahre haben Sie - die Fans - mir totale Unterstützung und Liebe gezeigt”, hatte Kane am Freitag vor einer Woche via Twitter erklärt. Deshalb tue es weh, “einige der Kommentare zu lesen, die diese Woche gemacht wurden und meine Professionalität infrage stellen.” Kanes Vertrag beim Londoner Klub läuft noch bis 2024.