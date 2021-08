MotoGP: Marcel Schrötter stürzt bei 200. Grand Prix

Welch ein Pech für Marcel Schrötter! Ausgerechnet bei seinem 200. Grand Prix in der Motorrad-WM stürzt der Moto2-Pilot und verpasst ein Top-10-Ergebnis deutlich.

Der 28-Jährige aus Vilgertshofen kam nach einem Sturz sowie einer Strafe im Moto2-Lauf beim Großen Preis von Österreich in Spielberg mit mehr als einer Minute Rückstand nur auf den 23. Rang und verbuchte im elften Lauf damit das zweitschwächste Ergebnis der Saison.

Den Sieg sicherte sich Raul Fernandez, für den Spanier war es bereits der vierte Triumph in seiner Rookie-Saison. WM-Spitzenreiter Remy Gardner (Australien) verlor in der Gesamtwertung als Siebter weitere Punkte auf Tagessieger Fernandez, bleibt aber an der Spitze.