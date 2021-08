Gerd Müller ist gestorben - Bomber der Nation stirbt mit 75 Jahren

40-Tore-Saison: So wurde Gerd Müller zum Mythos

Der “Bomber der Nation” ist am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben. ( Reaktionen: So trauert die Fußballwelt um Gerd Müller )

Das bestätigte der FC Bayern am Sonntagmittag auf seiner Homepage und leitete die Mitteilung mit den Worten “Heute steht die Welt des FC Bayern still” ein.

Bayern-Verantwortliche Kahn und Hainer tief betroffen

“Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein”, wird Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn zitiert.

Kahn weiter: “Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein.”

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer zeigte sich geschockt: “Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat - und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie.”

“Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben”, fuhr Hainer fort.

Gerd Müller wird mit DFB-Team Welt- und Europameister

Müller, der in den vergangenen Jahren unter Demenz litt und seit Jahren in einem Pflegeheim südlich von München lebte, gilt als bester deutscher Stürmer in der Fußball-Geschichte.