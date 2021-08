Bundesliga Heute: Mainz 05 – RB Leipzig, Köln – Hertha LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Vorbereitung auf den Bundesliga-Auftakt des 1. FSV Mainz 05 wurde von Coronafällen empfindlich gestört. Insgesamt zehn Spieler mussten in Quarantäne.

Bundesliga Heute: FSV Mainz 05 - RB Leipzig

Nach vier Coronafällen, darunter drei Spieler, ist die Lage bei den Mainzern vor ihrem Bundesliga-Auftakt am Sonntag gegen RB Leipzig extrem angespannt - weil eben auch alle acht nicht-geimpften Profis des Kaders in Quarantäne gesteckt wurden. Bekannt ist aber nur der Ausfall von Stürmer Karim Onisiwo, der vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei der SV Elversberg am vergangenen Wochenende positiv getestet wurde. (Die Tabelle der Bundesliga)