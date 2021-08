Anzeige

David Alaba bei Real Madrid Linksverteidiger, Vergleich mit Toni Kroos Alaba wird schon mit Kroos verglichen

Durchweg gute Kritiken nach Real-Debüt

Fabian Schreiner

David Alaba feiert seine Pflichtspielpremiere im Trikot von Real Madrid. Der Ex-Bayern-Star überzeugt prompt - obwohl er auf einer ungewohnten Position spielt.

Mit Spannung war die erste Startformation von Real Madrid unter Trainer-Rückkehrer Carlo Ancelotti erwartet worden. Während der Italiener beim 4:1 gegen Deportivo Alavés im Mittelfeld und im Angriff auf bewährte Kräfte setzte, überraschte er auf der Linksverteidigerposition.

Die durfte bei seinem LaLiga-Debüt David Alaba beackern, der nach den Abgängen von Sergio Ramos und Raphaël Varane eigentlich als neuer Abwehrchef bei den Königlichen eingeplant ist. (BERICHT: So lief Alabas Debüt für Real)

Alaba bei Real Madrid plötzlich wieder Linksverteidiger

Ungewohnt für den Österreicher, machte er doch beim FC Bayern unter Trainer Hansi Flick in den letzten Jahren als Innenverteidiger und Abwehrchef den Schritt in die Weltklasse, gewann in der Zentrale unter anderem das Triple 2020.

Für den vielseitigen Alaba war der Wechsel zurück auf die linke Außenbahn allerdings kein Problem - vor Flick war er bei Bayern dort eine feste Größe, in der Nationalmannschaft wiederum agierte er phasenweise im zentralen Mittelfeld. Doch schon beim Einzug ins EM-Achtelfinale beackerte er für Austria wieder die linke Seite.

Alaba bereitet Tor vor

In seiner neuen, alten Rolle als Linksverteidiger wusste Alaba bei Real jetzt aber gleich wieder zu überzeugen, zeigte sich emsig und kurbelte das Spiel seiner neuen Mannschaft immer wieder von hinten an.

In der Schlussphase durfte sich Alaba sogar in die Scorerliste eintragen lassen und verbuchte eine Torvorlage, die Vinicius Junior nach einer butterweichen Flanke per Kopf verwertete.

Der Brasilianer bedankte sich anschließend sofort für die Vorarbeit seines neuen Mannschaftskollegen. Bereits beim Führungstreffer von Karim Benzema war Alaba der erste Gratulant.

“Scheint so, als habe er sein ganzes Leben für Madrid gespielt”

Der 29-Jährige fühlt sich offensichtlich bei seinem neuen Arbeitgeber schon nach den ersten Wochen äußerst wohl - und sorgt für Begeisterung in Spanien.

Die Marca schreibt: “Er hat erst ein Pflichtspiel bestritten, und es scheint so, als habe er sein ganzes Leben für Madrid gespielt.” Das spanische Sportblatt zieht bei Alabas Top-Start die Parallele zu einem anderen Neuzugang vom FC Bayern, der einst voll einschlug: “Wie er sofort mit Leistung zurückzahlt, erinnert an Toni Kroos - was nicht unbedingt das schlechteste Beispiel ist.”

Auch vor dem schweren Erbe von Vereinslegende Sergio Ramos müsse sich Alaba nicht fürchten. “Er ist ein Spielmacher, egal wo er spielt. Die Nummer vier von Ramos belastet ihn nicht”, lobt ihn die Marca.

Ancelotti sieht Alaba als Innenverteidiger

Trotz seiner starken Vorstellung als Linksverteidiger sieht Ancelotti den Österreicher aber langfristig in der Innenverteidigung. “Wir haben links viele Optionen, daher wird sich das schnell ändern. Alaba ist ein sehr guter Innenverteidiger.”

Man darf gespannt sein, wie es in den kommenden Wochen für Alaba weitergehen wird. Fest steht: Nach seiner Corona-Infektion in der Vorbereitung hätte der Auftakt nun nicht besser laufen können.