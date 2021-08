Pep Guardiola von Manchester City kontert Liverpool-Trainer Jürgen Klopp

Grealish: "Mir ging es genau so wie Messi"

“Einige Besitzer wollen nur davon profitieren, unsere Besitzer wollen keinen Nutzen schlagen. Daher investieren die nicht in ihr Team, während wir investieren, was wir imstande sind”, sagte Guardiola auf der Pressekonferenz.

Klopp: City und Co. haben kein Limit

Guardiola legte nach: “Was ist daran das Problem? Wir haben Grenzen durch Financial Fairplay und wenn sie nicht übereinstimmen ( mit unseren Ausgaben, Anm. d. Red. ), können sie vor Gericht gehen und ihr Statement dazu abgeben.”

Guardiola dröselte deshalb den 100-Millionen-Pfund-Kauf von Jack Grealish auf: “Wir haben Jack Grealish gekauft, weil wir für 60 Millionen Pfund verkauft haben. Also haben wir am Ende 40 Millionen Pfund ausgegeben. Wir halten uns absolut an die Regeln.”