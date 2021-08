Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff hofft auf Ferrari im WM-Kampf 2022

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hofft auf ein starkes Ferrari-Team in der kommenden Saison. Trotz aller Konkurrenz hat er ein Faible für den legendären Rennstall.

Zumindest hofft Mercedes-Teamchef Toto Wolff darauf. Geht es nach dem Österreicher, dürfen die Formel-1-Fans die Scuderia Ferrari in der kommenden Saison wieder mittendrin im Titelkampf erwarten. “Ferrari fährt 2022 um den WM-Titel”, sagte er in einem Gespräch mit GPFans Global. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Angesichts der vergangenen Saison hört sich diese Aussage mehr nach einem Wunschtraum an denn als berechtigte Hoffnung. In 17 Rennen gelangen den Italienern lediglich drei Podestplätze und kein einziger Sieg. Rang sechs in der Konstrukteurswertung war das schlechteste Abschneiden seit 40 Jahren.