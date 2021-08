Tennis: Alexander Zverev spricht über Oympia-Gold - und Förderung von Sportlern

Olympiasieger Alexander Zverev erhofft sich von seinem Gold-Coup in Tokio ein gesteigertes Interesse beim Tennis-Nachwuchs in Deutschland.

“Vielleicht fangen tatsächlich wieder ein paar mehr Kinder mit Tennis an deswegen, das wäre prima”, sagte Zverev im Interview mit der Bild .

“Kinder kamen zum Flughafen, nur um mich zu begrüßen. Das ist ein wahnsinniges Gefühl”, berichtete der 24-Jährige, der beim ATP-Masters in Cincinnati in die Vorbereitung auf die US Open (30. August bis 12. September) einsteigt.