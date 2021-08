BVB: Marco Reus von Borussia Dortmund für Nationalmannschaft bereit

Am Donnerstag hatte sich bereits BVB-Trainer Marco Rose auf Nachfrage von SPORT1 für eine Zukunft von Reus im DFB-Team stark gemacht : “Ich nehme Marco als Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wahr. Dazu ist er auch ein guter Kapitän, der hier eine komplette Vorbereitung absolviert hat. Er konnte bis ans Limit arbeiten und hat die Fitness für die Saison.”

Reus kündigt Telefonat mit Flick an

Der 32-jährige Reus hatte nach vielen Verletzungen aufgrund der Belastung auf die EM verzichtet. Im ZDF kündigte er aber ein baldiges Telefonat mit Hansi Flick an. ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken )

Seinen Kader für die drei Qualispiele in St. Gallen gegen Liechtenstein (2. September), gegen Armenien in Stuttgart (5. September) und gegen Gastgeber Island (8. September) gibt Flick am 26. August bekannt.