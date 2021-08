NFL: Sandro Platzgummer sorgt bei New York Giants für Aufsehen

Sandro Platzgummer hat als erster Österreicher einen NFL-Vertrag als Feldspieler unterschrieben © New York Giants

Im Preseason-Spiel der New York Giants gegen die New York Giants legt der Österreicher Sandro Platzgummer einen Lauf über 48 Yards hin und wird dafür gefeiert.

War das der Lauf in eine NFL-Karriere?

Sandro Platzgummer sorgte für das Highlight im Preseason-Spiel der New York Giants gegen die New York Jets. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Der Running Back aus Österreich lief zu Beginn des vierten Viertels von der eigenen Endzone aus 48 Yards bis fast in die gegnerische Hälfte, ehe er ins Aus geblockt wurde.

Platzgummer mit längstem Spielzug

Platzgummer wurde über das International Pathway Programme der NFL schon 2019 von den Giants eingeladen und 2020 in die Practice Squad aufgenommen.

Damit wurde er zum ersten Feldspieler aus Österreich, der einen Vertrag in der National Football League bekam. Seine drei Landsleute vor ihm, Toni Fritsch, Anton Linhart und Raimund Wersching, waren allesamt Kicker.

Schafft Platzgummer den Sprung in den Giants-Kader?

In der vergangenen Saison schaffte er noch nicht den Sprung in den offiziellen Saison-Kader. Das könnte sich in der folgenden Spielzeit nach diesem sensationellen Lauf ändern.