Erling Haaland: BVB-Stürmer mit unfassbaren Zahlen und Statistiken

Erling Haaland war für Eintracht Frankfurt im Spitzenspiel einfach nicht zu stoppen. Der Norweger befindet sich schon zum frühen Zeitpunkt in Topform und glänzt mit fünf Torbeteiligungen. Überragend!

Das Debakel für Eintracht Frankfurt war schon spätestens in dieser 70. Minute perfekt. Das erstmals wieder mit rund 25.000 Zuschauern besetzte Stadion erhob sich in diesem Moment und es hallte laute Haaland-Rufe durch den Signal-Iduna-Park. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Eintracht, in der Vorsaison immerhin Tabellenfünfter und lange Zeit Champions-League-Anwärter, wurde von Haalands BVB förmlich überrollt.

Nur Werner mit mehr Torbeteiligungen als Haaland

Die zuvor schon sehr gute Stimmung erlebte ihren Höhepunkt und die Fans, denen es rund ein Jahr lang verwehrt blieb, ihren Star live zu sehen, genossen diesen Moment sichtlich. Die Leistung von Haaland? Außerirdisch! Weltklasse! Wie eine Urgewalt! Was der 21-Jährige zeigt, lässt sich kaum in Worte fassen.

Man kann einfach die Zahlen für sich sprechen lassen - denn sie zeigen: Haaland geht auch fußballerisch den nächsten Schritt, der Sturmtank glänzte mit toller Übersicht. Er traf nicht nur doppelt, sondern war darüber hinaus an drei (!) weiteren Toren beteiligt.

Damit ist Haaland auf den Spuren von Ausnahmekönnern wie Robert Lewandowski oder Arjen Robben, die jeweils fünf Torbeteiligungen in einer Bundesliga-Partie hatten. Den Rekord in dieser Kategorie hält Timo Werner, der 2019 beim 8:0 von RB Leipzig über Mainz sogar bei sechs Toren seine Füße mit im Spiel hatte.

Tormonster, Assistmaschine, Sprintmeister, Zweikämpfer – mehr geht kaum

Die Haaland-Show in Dortmund geht immer weiter, inzwischen steht der Angreifer nach 61 Pflichtspielen bei sagenhaften 62 Treffern und 17 Vorlagen.

In rund 180 Minuten in der neuen Spielzeit gegen Wehen Wiesbaden und die Eintracht hatte Haaland stets seinen Fuß mit im Spiel, er war an allen bisherigen BVB-Toren beteiligt.