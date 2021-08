NBA: Bucks-Coach Mike Budenholzer über seine Vertragsverlängerung und Boykott 2020

Mike Budenholzer ist bereit für 20 Jahre Bucks

Erinnerungen an den Spielboykott in den Playoffs 2020

Einen ganz anderen Ton schlug er an, als er über das vielleicht einprägsamste Erlebnis seiner Trainerkarriere sprach - über den Spielboykott der Bucks in den Playoffs 2020. Nach den Polizeischüssen auf Jacob Blake in Kenosha - einer Nachbarstadt von Milwaukee - weigerten sich die Bucks zum fünften Spiel der Eastern Conference First Round gegen die Orlando Magic anzutreten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)