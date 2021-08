FC Bayern: Nagelsmann äußert sich zu möglichen Neuzugängen und zur Defensive

Die Defensive des FC Bayern hat an Qualität verloren und zeigt beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach große Schwächen. Julian Nagelsmann reagiert.

Nagelsmann fehlen zwei potenzielle Stammspieler

Zwar steht Marcel Sabitzer (RB Leipzig) auf der Warteliste . In der Defensive jedoch scheint ein noch größerer personeller Aderlass zu sein als im zentralen Mittelfeld.

Der neue Cheftrainer löste deren Ausfälle vorerst, indem er sich am Freitagabend für eine Viererkette mit Alphonso Davies, Niklas Süle, Neuzugang Dayot Upamecano und Josip Stanisic entschied.

“Keiner hat Lust, Gegentore zu bekommen”

“Wir haben letztes Jahr zu viele Gegentore gefangen, und Gladbach hatte in der Anfangsphase zu viele Chancen. Das hat viel mit unserem Spiel mit Ball zu tun. Wir brauchen auch bei Ballverlust eine gute Restverteidigung. Wir dürfen nicht so viel kreuz und quer laufen, weil es dann schwer ist, die Räume zu schließen, die ein anderer aufmacht. Es ist wichtig, eine Struktur zu haben. Wir müssen auch im Gegenpressing effizienter sein. Das ist unsere Aufgabe, aber dazu ist auch jeder unserer Spieler bereit. Keiner hat Lust, Gegentore zu bekommen.”

Die gute Nachricht: Die Stärken von Upamecano waren sehr oft zu sehen. Davies legte in der zweiten Hälfte zu, Süle spielte solide und der 21 Jahre alte Stanisic war überraschend von Beginn an dabei und konnte überzeugen .

Nianzou wackelte in der Vorbereitung

Tanguy Nianzou erhielt bislang reichlich Vorschusslorbeeren, wackelte aber in der Vorbereitung und musste Süle weichen, obwohl der in der Vorbereitung nicht einmal gespielt hatte. Mehr Alternativen gibt es nicht, denn Chris Richards würde den Verein gerne noch verlassen, weil er in München kaum auf Spielzeit kommen dürfte.