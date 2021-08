Ric Flair mit erstem Auftritt nach WWE-Aus - bald auch AEW?

Kurz nach seinem WWE-Aus macht Ric Flair deutlich, dass er auch mit 72 nicht an Rückzug denkt. Er taucht bei AAA in Mexiko auf - bald auch bei AEW?

Ric Flair begleitet Andrade El Idolo bei AAA TripleMania

Nach Andrades Einzug folgte ihm der Schwiegervater in spe unter dem Jubel der Fans zu seinem bekannten Theme in den Ring, der Einleitung von Richard Strauss’ “Also sprach Zarathustra”. Flair legte schließlich auch selbst Hand an, es gab einen Moment im Match, in dem Andrade und er sich darin abwechselten, Omega die von Flair patentierten Flachhand-Chops zu verpassen.