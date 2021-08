Bundesliga: Haaland-Gala beim BVB gegen Frankfurt - so sah sie Christopher Michel

Haaland-Gala beeindruckt Fans – und auch die Journalisten

Ein Jahr lang konnten die Anhänger ihren Liebling nicht mehr live in der eigenen Arena sehen, ab der 70. Minute gab es nach dem fünften Dortmunder Tor in regelmäßigen Abständen laute “Haaland-Rufe”.

Es gibt nur ein Thema: BVB-Star Haaland

Doch auf für uns Reporter gab es auf dem Weg von der Tribüne zur anschließenden Pressekonferenz nur ein Thema: Erling Braut Haaland. Selbst erfahrene Journalisten, die schon viele Spiele in ihrer Laufbahn begleitet haben, konnten sich an einen solchen außerirdischen Auftritt kaum erinnern. Ja, auf dem Papier stehen je nach Lesart zwei bzw. drei Assists und zwei Tore.

Haaland überstrahlt alle

Es sind diese Momente, für die man als Fan (wenn man es mit dem BVB gehalten hat) und als Reporter ins Stadion geht. Und hätte Eintracht-Keeper Kevin Trapp nicht noch kurz vor Schluss sensationell gehalten, dann dürfte sich Haaland in der Rekordkategorie “Torbeteiligungen in einer Partie” den ersten Rang mit dem Ex-Leipziger Timo Werner teilen – doch was noch nicht ist, kann ja noch werden. ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken )

Ein Ende? Nicht in Sicht!

Aber die weiteren Kollegen dürfen sich in den kommenden Wochen und Monaten auf spektakuläre Auftritte freuen. Denn so, wie der Torgigant Haaland zum Schluss jubelte und mit wilder Geste in Richtung Fanblock lief, ist ein Ende nicht in Sicht.