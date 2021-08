Paris Saint-Germain: Kylian Mbappe ausgepfiffen

Messi-Deal heizt Spekulationen um Mbappé und Ronaldo an

Vor dem Ligue-1-Spiel gegen Racing Straßburg ist der 22 Jahre alte Franzose von den eigenen Fans im Prinzenpark ausgepfiffen worden, als sein Name auf der Anzeigetafel erschien.

Grund sind die Abwanderunsgerüchte der vergangenen Wochen, die durch die Verpflichtung von Lionel Messi am Dienstag noch einnmal zugenommen haben.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport will Mbappé seinen endgültigen Wechselwunsch am Montag bei den PSG-Bossen vortragen. Diese wiederum hatten in Person von Präsident Nasser Al-Khelaifi jeglichen Wechselgedanken einen Riegel vorgeschoben. (Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)