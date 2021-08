Premier League: FC Liverpool besiegt Norwich City - Mo Salah sorgt für Rekord

Der Offensivstar des FC Liverpool hat seinem Coach Jürgen Klopp einen Traumstart in der Premier League beschert. Die Reds setzten sich gegen den von Daniel Farke trainierten Aufsteiger Norwich City souverän mit 3:0 (1:0) durch und ordneten sich in der Tabelle hinter Manchester United zusammen mit dem FC Chelsea auf Rang zwei ein.

Salah schrieb mit seinem Treffer in der 74. Minute Geschichte. Bereits zum fünften Mal in Folge traf der Ägypter am ersten Premier-League-Spieltag für sein Team - das schaffte vor ihm noch kein Spieler.