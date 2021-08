Rallye: Thierry Neuville in Belgien weiter vorne - Kreim/Christian beim Debüt stark

Lokalmatador Thierry Neuville hat am zweiten Tag des achten Laufes zur Rallye-WM in Belgien seine knappe Führung behauptet.

Deutsches Duo feiert starkes Debüt

Der finnische Youngster Kalle Rovanperä, der zuletzt in Estland mit 20 Jahren der mit Abstand jüngste Sieger bei einem WM-Lauf der WRC geworden war, liegt weiter auf Platz vier (+45,7). Weltmeister und WM-Spitzenreiter Sebastien Ogier (Frankreich/beide Toyota), der am Freitag nach einem Reifenschaden zurückgefallen war, verbesserte sich auf Platz fünf (+46,2).

Ein starkes Debüt in der WRC feiert das deutsche Duo Fabian Kreim und Frank Christian, das im VW Polo mit 11:34 Minuten auf Platz elf unter 25 Autos liegt. Kreim/Christian hatten sich kurzfristig für einen Start in Belgien entschieden und waren erstmalig als Team in der Eliteserie am Start.