PSG mit Messi: Wo ist Platz für Julian Draxler und Thilo Kehrer?

Der Auftakt in die Ligue 1 lief für Julian Draxler und Thilo Kehrer gut.

Die beiden Deutschen durften für Paris Saint-Germain von Beginn an beim 2:1-Sieg bei ESTAC Troyes auflaufen und Kehrer spielte sogar das komplette Spiel.

Die große Frage ist jedoch, ob dies auch nach der Ankunft von Superstar Lionel Messi so bleiben wird. ( Ligue 1: Paris Saint-Germain - Racing Straßburg, 21 Uhr im LIVETICKER )

Vor allem für Draxler wird die Luft in der Offensive dünner denn je. Und das, nachdem der 27-Jährige erst im Mai seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat - mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis. (BERICHT: Die absurde Gehaltsliste von PSG)

PSG-Experte: Pochettino mag Draxler

Für PSG-Experte und L’Équipe -Journalist David Fioux lag das vor allem an Paris-Coach Mauricio Pochettino, wie er im Gespräch mit SPORT1 erklärte: “Er mag Draxler und wollte eine Lösung im Mittelfeld und Angriff haben. Im Nachhinein war es wohl ein bisschen zu früh und es wäre für Paris besser gewesen, ihn zu verkaufen.”

Dass der argentinische Coach ihn schätzt, könnte dem Deutschen aber womöglich für kurze Zeit helfen, mutmaßt Fioux. Denn auch Pochettino steht bei diesem Star-Ensemble vor einer großen Aufgabe - und unter verschärfter Beobachtung: “Vielleicht ist der Trainer tatsächlich der Schwachpunkt des Klubs. Er hat keine große Autorität, hat noch keinen großen Titel in seiner Karriere gewonnen.”

Angesichts der ungeduldigen Bosse in Katar und PSG-Sportdirektor Leonardo hält Fioux daher eine Trennung vom Trainer schon im Oktober für möglich, falls “PSG ein paar Mal verliert”. Bei Ex-Coach Thomas Tuchel habe man schließlich gesehen, wie schnell so etwas in Paris geht.