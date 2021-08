FC Bayern: Julian Nagelsmann setzt in Gladbach auf Josip Stanisic

Als er frisch geduscht aus der Kabine ging, wollte er durch einen Ausgang, der ihn direkt in den Raum der Pressekonferenz geführt hätte. Eine Ordnerin zeigte ihm daraufhin den richtigen Weg zum Mannschaftsbus an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Stanisic drehte sich um und verschwand in den Katakomben, nachdem er Minuten zuvor eine starke Saisonpremiere gezeigt hatte. (BERICHT: Doppelter Elfer-Ärger bei Gladbach vs. Bayern)

Nagelsmann setzt auf Youngster Stanisic

Stanisic einer der Gewinner beim FC Bayern

Der zweimalige deutsche U19-Nationalspieler, der demnächst sein U21-Debüt für Kroatien geben wird, war einer der Gewinner der Vorbereitung und überzeugte Nagelsmann und seine Mitspieler nach SPORT1 -Information schon seit Längerem in den Trainingseinheiten. Seine Stärken: Beidfüßigkeit, Ruhe am Ball und stark im Zweikampf.

Nur ein Ballverlust sorgt für Schrecken

“Mit Stani war ich grundsätzlich sehr zufrieden. Er hatte einen Ballverlust in der zweiten Halbzeit wodurch es gefährlich wurde, den er so nicht haben darf. Aber ansonsten war es sehr gut. Er hat sich offensiv gut eingeschaltet, zwei Chancen selbst eingeleitet und gut verteidigt. Er hat gezeigt, was er in der Vorbereitung auch gezeigt hat: Er spielt solide und ist ein sehr verlässlicher Spieler”, lobte ihn Nagelsmann.