Bundesliga: VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1:0, Weghorst verschießt Elfer und trifft

VfL-Torjäger Wout Weghorst sorgte in der 22. Minute für die Entscheidung. Der Niederländer tanzte gleich vier Bochumer Abwehrspieler aus und war mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich. Spätestens von diesem Zeitpunkt an hatten die Gastgeber die Partie ganz eindeutig im Griff. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Baku trifft die Querlatte

“Es ist für uns unglücklich angefangen mit einem Mann weniger”, bilanzierte Simon Zoller, der Angreifer der Westfalen bei Sky . “Aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir noch zulegen können, Wolfsburg hatte am Ende Krämpfe. Das muss uns zeigen, dass wir in der Liga mithalten können.”

Wolfsburg will schwachen Eindruck der Vorbereitung korrigieren

Die Norddeutschen waren sichtlich bemüht, die schlechten Eindrücke aus der Vorbereitungsphase mit fünf Niederlagen in Serie vergessen zu machen. Auch im DFB-Pokal hatte der letztjährige Bundesliga-Vierte bei Preußen Münster erst in der Verlängerung sportlich die Oberhand behalten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wegen des Wechselpatzers von van Bommel könnte dieser Sieg am Grünen Tisch einkassiert werden, verhandelt wird am Montag in Frankfurt/Main. Der Niederländer vertraute in seiner Startformation elf Profis, die schon in der vergangenen Saison zum Stammpersonal gehörten.