Bundesliga: Union Berlin vs. Leverkusen 1:1 - Awoniyi und Diaby treffen

Bayer Leverkusen hat beim Bundesliga-Debüt des neuen Trainers Gerardo Seoane einen perfekten Start in die Saison verfehlt.

Bei Union Berlin musste sich die ambitionierte Werkself am 1. Spieltag mit einem umkämpften 1:1 (1:1) begnügen.

Auch das Schweizer Trainerduell zwischen Seoane und Unions Urs Fischer blieb im Stadion An der Alten Försterei ohne Sieger. (Tabelle der Bundesliga)

Awoniyi lässt Union früh jubeln

Die Berliner, die am Donnerstag in den Play-offs der neuen Conference League beim finnischen Vertreter Kuopio PS antreten, gingen durch den im Sommer fest vom FC Liverpool verpflichteten Taiwo Awoniyi (7.) in Führung. Leverkusen gelang durch Moussa Diaby (12.) der schnelle Ausgleich. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)