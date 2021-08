3. Liga: 1860 München - Türkgücü München 1:1, Mölders und Sararer treffen

Die Löwen erkämpfen sich im Stadtderby gegen Türkgücü München in Unterzahl ein Remis. Ausgerechnet Sascha Mölders darf am Ende jubeln.

In einem hochintensiven Spiel trennten sich Türkgücü München und die Münchner Löwen mit 1:1 (0:0). Sercan Sararer brachte Türkgücü in Führung (60.), ehe Sascha Mölders das Unentschieden für die Löwen rettete. (79.)

Gelb-Rote Karte für 1860 München

Yannick Deichmann von 1860 München sah in der 38. Minute die Gelb-Rote Karte und brachte die Löwen somit in eine schier ausweglose Lage. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

Nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums sah Löwen-Keeper Marco Hiller bereits in der 8. Minute die gelbe Karte - eine umstrittene Entscheidung, die durchaus auch zu einem Platzverweis hätte führen können. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Sararer bringt Türkgücü in Führung

Endgültig von der Rolle waren die Löwen schließlich, nachdem Deichmann in der 38. Minute die Gelb-Rote Karte erhielt und des Platzes verwiesen wurde.

Türkgücü München machte weiterhin Druck - und wurde schließlich belohnt. In der 60. Minute traf Sararer nach Vorlage von Albion Vrenezi zur Führung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Mölders & Co. entwickelten daraufhin eine kurze Drangphase und kamen fast zum Ausgleich - nach wenigen Minuten ebbte die Offensivpower jedoch ab und Türkgücü übernahm wieder das Ruder.

Mölders lässt Löwen-Fans jubeln

Magdeburg rückt auf Platz zwei vor

Der 1. FC Magdeburg kam am Samstag bei Aufsteiger TSV Havelse zu einem 3:1 (1:0) und rückte auf Platz zwei vor mit ebenfalls sieben Punkten. Connor Krempicki (36.) erzielte das Führungstor für den FCM, Yannik Jaeschke (48.) zeichnete für den Ausgleich verantwortlich.

Ungeschlagen ist auch der SC Verl nach dem 3:1 (2:1) gegen Viktoria Köln. Cyrill Akono (34./59.) und Kasim Rabihic (29.) trafen für Verl. Youssef Amyn (22.) hatte die Viktoria, die am Montag erst in der Verlängerung im DFB-Pokal gegen Bundesligist TSG Hoffenheim (2:3) verloren hatte, in Führung gebracht.