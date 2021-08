Formel E in Berlin: Di Grassi siegt und wahrt Audi-Chancen auf WM-Titel

"Andere Kategorie Motorsport" So anders ist die Formel E

Dank Ex-Meister Lucas di Grassi hat Audi bei der Abschiedsvorstellung in der Formel E noch eine Titelchance. Der Brasilianer siegt in Berlin vor dem WM-Zweiten Mortara.

Ex-Meister Lucas di Grassi hat Audi bei der Abschiedsvorstellung in der Formel E noch einmal eine Titelchance verschafft.

Der Brasilianer gewann am Samstag das 14. Saisonrennen in Berlin und machte im Gesamtklassement einen deutlichen Sprung nach vorn.

Das Saisonfinale am Sonntag, ebenfalls auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof, ist Audis letztes Rennen in der Formel E.

Niederländer führt vor Mortara

In der extrem engen Fahrerwertung führt der Niederländer Nyck de Vries (95 Zähler) im Mercedes, der am Samstag ohne Punkte blieb, vor Mortara (92). Zahlreiche Fahrer liegen in Schlagdistanz, darunter auch die Grassi, der nur acht Punkte Rückstand hat.