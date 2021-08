Anzeige

FC Liverpool: Harvey Elliott und Owen Beck sind Klopps Stars von morgen Zwei Klopp-Youngster starten durch

Felix Kunkel

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp kann pünktlich zum Saisonstart aus dem Vollen schöpfen. Zwei “interne Neuzugänge” haben sich besonders in den Fokus gespielt.

Die neue Saison in der Premier League steht vor der Tür. Zum Auftakt muss der FC Liverpool am Samstag auswärts bei Wiederaufsteiger Norwich City (Premier League: Norwich City - FC Liverpool, Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) ran.

Reds-Trainer Jürgen Klopp hat endlich wieder die volle Auswahl und kann auf einige zuletzt verletzte Stammkräfte, wie etwa Virgil van Dijk, zurückgreifen. Nicht nur das: Nach einer starken Saisonvorbereitung drängen zwei “interne Neuzugänge” in die erste Mannschaft von Liverpool: Harvey Elliott und Owen Beck.

Während Letztgenannter nur eingefleischten Liverpool-Fans ein Begriff sein dürfte, stand Elliott schon mehrfach im Fokus der Öffentlichkeit. In der vergangenen Spielzeit trumpfte der 18-Jährige auf Leihbasis bei den Blackburn Rovers in der zweitklassigen EFL Championship auf.

Elliott stellt die Altersklassen auf den Kopf

In 41 Spielen steuerte Elliott sieben Tore und 11 Assists bei. Als Belohnung einer starken Saison wurde der Flügelspieler für den Young Player of the Season Award der EFL nominiert.

Mit seiner Rückkehr zum FC Liverpool trifft Elliott wieder auf seinen großen Förderer Klopp. Der deutsche Coach lotste den jungen Spieler 2019 vom FC Fulham zu den Reds und bezeichnete ihn schon damals als “außergewöhnliches Talent”.

In der Jugendakademie von Fulham hatte Elliott das Fußballspielen gelernt und die Altersklassen auf den Kopf gestellt. Mit 14 noch bei der U18-Mannschaft des Premier-League-Absteigers, feierte Elliott mit 15 schon sein Debüt für die erste Mannschaft im Ligapokal.

Elliott überzeugt Klopp mit seiner Variabilität

Eine Saison später wurde er mit 16 Jahren und 30 Tagen zum jüngsten Spieler aller Zeiten in der höchsten Spielklasse des Landes. Zu seinen bisherigen vier Einsätzen in der Premier League könnten in der neuen Saison einige hinzukommen – dafür spricht eben die gute Vorbereitung des Flügelspielers.

Im Testspiel gegen Athletic Bilbao glänze Elliott auf ungewohnter Position im zentralen offensiven Mittelfeld und wusste seinen Trainer zu überzeugen. “Er war heute gut, nicht das erste Mal. Er kann die Position spielen”, kommentierte Klopp den Auftritt seines Schützlings. “Er kann auf verschiedenen Positionen spielen, daran gibt es keinen Zweifel.”

Mit seiner Variabilität, Passstärke und Spielübersicht könnte Elliott auch in die Fußstapfen des abgewanderten Georginio Wijnaldum treten. Klopp jedenfalls ist rundum zufrieden mit dem Auftreten des 18-Jährigen. “Gut für uns und gut für ihn”, meinte der Coach.

Beck ist der Neffe von Liverpool-Ikone Ian Rush

Mindestens “gut” steht es auch um den anderen Gewinner der Vorbereitung: Owen Beck. Das Fußballspielen könnte sich der 19-Jährige von seinem Onkel, Stürmer-Ikone Ian Rush, abgeschaut haben. Der ehemalige Liverpool-Torjäger erzielte von 1988 bis 1996 satte 229 Treffer für die Reds.

Beck allerdings ist nicht im Sturm zu finden. Das Talent ist auf der Linksverteidigerposition zu Hause, obwohl er früher einmal tatsächlich im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kam. Doch das ist länger her - genauso wie sein Wechsel zum FC Liverpool.

Im Alter von 13 Jahren wagte Beck den Schritt an die Anfield Road, nachdem er seine ersten Erfahrungen in in der Akademie von Stoke City gesammelt hatte. Seitdem hat sich der Waliser durch die verschiedenen Nachwuchsteams durchgekämpft, bis er schließlich in der U23 auch Klopp auf sich aufmerksam machte.

Klopp: “Owen ist ein Supertalent”

In der Premier League 2 überzeugte Beck in der letzten Saison im Trikot von Liverpool, vor allem mit seinen offensiven Qualitäten als nomineller Abwehrspieler. Höhepunkte, wie seine drei Assists gegen Tottenham Hotspur, brachten ihm Vergleiche mit Reds-Stammkraft Andrew Robertson ein. Doch das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.

Mittlerweile ist Beck U21-Nationalspieler seines Heimatlandes und trainiert regelmäßig mit den Profis. Nach dem Trainingslager in Österreich und den Saisonvorbereitungsspielen schwärmte Klopp von Beck bei LFCTV: “Owen ist ein Supertalent, ich bin wirklich begeistert von ihm.”

Und nicht nur seinen Trainer hat er überzeugt - auch die Gunst seiner Teamkameraden scheint er gewonnen zu haben. Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold sagte nach dem Test gegen Bilbao: ”Er hat uns in der Vorsaison beeindruckt. Es gibt Anzeichen dafür, dass er ein herausragender Spieler sein wird - er hatte heute die Gelegenheit und hat sie genutzt.”

Liverpool bindet seine Talente langfristig

Anders als bei Elliott dürfte es für Beck allerdings sehr schwer werden, Pflichtspielminuten für die erste Mannschaft zu sammeln. Der angesprochene Robertson ist gesetzt und mit Konstantinos Tsimikas haben die Reds noch eine Alternative für hinten links.