Bundesliga Heute: Wolfsburg, Union, Leverkusen LIVE im TV, Stream & Ticker

Am ersten Bundesliga-Samstag der neuen Saison richten sich die Blicke am Nachmittag vor allem auf den VfL Wolfsburg. Nach einer verkorksten Vorbereitung und dem Wechselfehler im DFB-Pokal bei Preußen Münster steht Trainer Mark van Bommel besonders im Fokus.

“Was am Sonntag passiert ist, war natürlich ärgerlich”, sagte der Niederländer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfL Bochum.

Der Aufsteiger steht beim Champions-League-Teilnehmer indes vor der Rückkehr ins Oberhaus nach elf langen Jahren und machte noch am Tag vor dem Spiel in Wolfsburg mit der Verpflichtung von Stürmer Sebastian Polter Schlagzeilen.

VfL Wolfsburg - VfL Bochum: Die voraussichtlichen Aufstellungen

An der Alten Försterei kommt es dabei auch zur Begegnung zweier Schweizer Trainer an der Seitenlinie. Der Berliner Urs Fischer kennt die Bundesliga-Luft bereist, sein Gegenüber noch nicht.

Gerardo Seoane, der die Young Boys aus Bern in der Schweiz zum Serienmeister gemacht hatte, wurde vom Werksklub im Sommer als Nachfolger von Hannes Wolf verpflichtet.

Union Berlin - Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Denn die Schwaben wurden in der vergangenen Saison als Aufsteiger hervorragender Neunter und hatten mit dem Abstieg von Beginn an nichts zu tun. Ähnliches hofft das Kleeblatt, das nach acht Jahren die Rückkehr in de Bundesliga feiert.