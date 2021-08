Real Madrid in die Premier League? Klub und La-Liga-Chef reden Klartext

Einem spanischen Medienbericht zufolge denkt Real Madrid über einen Wechsel in die Premier League nach. Auch die Bundesliga sei eine Option. Nun äußert sich der Klub zu dem Gerücht.

Dieser angebliche Plan hört sich selbst für Fußball-Maßstäbe verrückt an!

So berichtet die spanische Mundo Deportivo , dass sich Real Madrid damit beschäftigen würde, sich einer anderen europäischen Top-Liga anzuschließen.

Real-Präsident soll auch an Bundesliga denken

Schließlich könnte der Brexit, also der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, ein großes Hindernis für einen Wechsel in die Premier League darstellen.

Real sauer auf Liga wegen Teil-Verkauf

Erst kämpfte Real vergeblich um eine neue European Super League mit Boss Pérez, dann erfuhr der Klub wohl auch noch erst kurz vor dem Abschluss vom Teil-Verkauf der Liga an die Investmentgruppe CVC .

Liga-Chef und Real äußern sich zu Gerücht

Kurz darauf meldete sich auch Real zu Wort: “Bezüglich der Information, die die Zeitung Mundo Deportivo heute veröffentlicht hat, laut der unser Klub die Möglichkeit eines Wechsels von La Liga in die Premier League untersuchen würde, möchte Real Madrid festhalten, dass die Information komplett falsch, absurd und unmöglich ist.”

Weiter heißt es in dem Statement des Klubs, dass sich Real darüber ärgert, dass so eine Meldung pünktlich zum Saisonstart am späten Abend bei Deportivo Alaves erscheinen würde und daher “wieder einmal nur darauf abziele, um unser Tagesgeschäft zu stören.”