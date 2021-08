Ligue 1: Nach Messi-Wechsel zu PSG - Marseille-Coach fehlt Gerechtigkeit

Sampaoli: Messi-Wechsel führt weg von Gerechtigkeit

Sampaoli erklärte weiter, was ihn an der Situation so stört: “In diesen Tagen ist Macht stärker als Gerechtigkeit. Mit der Ankunft des besten Spielers der Welt ist der Unterschied zu anderen Vereinen noch größer geworden, obwohl er schon vorher sehr groß war.”