2. Liga: Dynamo Dresden will gegen Hannover 96 nachlegen - Kolumne von Markus Höhner

Die Ausschreitungen nach dem Dresdner Aufstieg sorgten vor einigen Wochen für unschönes Aufsehen. Das Ganze immer mit dem faden Begleitgefühl, dass doch eigentlich nur die Freude über die Rückkehr dieses besonderen Vereines in die Zweite Liga im Mittelpunkt hätte stehen sollen.

Und so ist es um so schöner, dass drei Monate später diese Negativschlagzeilen nicht nur vom Tisch sind, sondern im anderen Extrem durch positive ersetzt werden.

Dynamo Dresden erobert die Fußballherzen in diesen Tagen. Verein, Fans und Mannschaft haben die Aufstiegsemotionen mitgenommen in die neue Saison und begeistern in Liga und Pokal, mit fußballerischer Leidenschaft und ganz viel Euphorie im Umfeld. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)