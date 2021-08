Olympia: Doping-Skandal um Silber-Sprinter Ujah verblüfft auch Experte Sörgel

Doping-Fall CJ Ujah: “Spezielle betrügerische Energie - und dumm”

“Mich überrascht es, dass aus einem Land wie England ein solcher Fall rauskommt”, sagt der 71-Jährige, der erst kürzlich betont hatte, dass eher die Ausnahme ist, dass dopende Athleten wie einst Ben Johnson 1988 sich bei Großereignissen quasi auf frischer Tat ertappen lassen: “In diesem konkreten Fall spricht tatsächlich vieles für einen Einzeltäter statt für etwas Systemisches - also systemisch in Bezug auf die englische Leichtathletik. Der Fall zeigt aber, dass die Kurzstrecken-Disziplinen nach wie vor eine hohe Betrugsanfälligkeit haben. In der Weltspitze laufen Muskelpakete, das sieht jeder.”

Das Spezielle, besonders dreist Wirkende am Fall Ujah, der 2017 auch Teil der britischen Weltmeister-Staffel in London war? Die gefundenen Muskelaufbaumittel Ostarin und S-23. “Solche Substanzen einzusetzen: Das hat eine spezielle betrügerische Energie und ist auch schon einfach dumm”, sagt Sörgel.

Fritz Sörgel: Ostarin und S-23 nicht leicht verfügbar

Der Grund: “Die genannten Substanzen sind so etwas wie die Enkelkinder von Anabolika, chemisch sehr variabel und pharmakologisch anspruchsvoller, was den Wirkungsmechanismus angeht. Vielleicht hat er daraus den Gedanken abgeleitet, dass er deswegen schwerer erwischt wird, sonst finde ich das schwer zu erklären.”

Was Sörgel am Fund der beiden speziellen Mittel bemerkenswert findet: “Es ist gar nicht so leicht, an sie ranzukommen. ‘Normale’ Anabolika sind in der Fitness-Szene verbreitet, für diese Sachen muss man schon fortgeschrittene Connections haben.”