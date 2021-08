Olympia-Star Adam Peaty überrascht mit TV-Ausflug ins englische "Let's Dance"

Der britische Schwimmstar Adam Peaty tauscht nach den Sommerspielen in Tokio die Badehose gegen Tanzschuhe ein.

Der britische Schwimmstar Adam Peaty tauscht nach den Sommerspielen in Tokio die Badehose gegen Tanzschuhe ein. Der dreimalige Olympiasieger nimmt an der neuesten Ausgabe der BBC-Tanzshow “Strictly Come Dancing” teil, wie jetzt bekannt wurde.