Bundesliga, FC Bayern: Darum spielte Niklas Süle statt Tanguy Nianzou

“Ich habe mich für Niklas entschieden, weil er ein gestandener Bundesligaspieler ist. Tanguy hat wenig Rhythmus gehabt, weil er lange verletzt war. In der Vorbereitung hat er nicht gut begonnen. Am Ende hat er sich gesteigert”, erklärte Nagelsmann überraschend. ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken )

Süle überholt Nianzou: Talent allein reicht nicht

Süle hingegen kämpfte Ende Juli noch mit Rückenproblemen und musste sogar mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Er kam in keinem einzigen Testspiel zum Einsatz und spielte am Freitagabend trotzdem von Anfang an. Mehr Vertrauen hätte ihm sein früherer Trainer bei der TSG Hoffenheim somit kaum entgegenbringen können.

Mit seinen Aussagen unterstrich Nagelsmann, dass ihm Talent allein nicht reicht, denn für den neuen Trainer des FC Bayern geht es von Tag eins an auch um Ergebnisse. Bislang ist er in München noch ohne Sieg und die Defensive ist ohnehin eine der größten Baustellen, für die Nagelsmann Lösungen finden muss.

Gladbach legt Bayerns Abwehrprobleme offen

Für Nianzou wird es nicht leicht, sich in seinem zweiten Jahr in München einen Stammplatz zu erarbeiten. Wahrscheinlich ist aber, dass ihm Nagelsmann am kommenden Dienstag im Supercup bei Borussia Dortmund eine Chance geben wird, sich in der Startelf zu zeigen.