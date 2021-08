AEW Rampage: Neue Show mit Paukenschlag um Ex-WWE-Star Christian Cage

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Christian Cage entthront Kenny Omega als Impact Champion

In dem rund 15-minütigen Kampf, in dem sich der oft unterschätzte Cage trotz seiner mittlerweile 47 Jahre in absoluter Top-Form präsentierte, ging am Ende ein Eingriff von Omegas Manager Don Callis und der mit ihm verbündeten Young Bucks nach hinten los: Während Callis den Ringrichter ablenkte, schanzten die Bucks Omega einen Stuhl zu, auf den Omega Cage pfeffern wollte - der jedoch konterte und zeigte seinen Killswitch-Finisher auf den Stuhl und pinnte Omega!

Omega und Page werden auch beim nächsten Pay Per View All Out am 5. September aufeinandertreffen, es geht dann um den AEW-Titel - und Cage drohte in einem Interview mit dem bei Rampage als Broadcaster auftretendem WWE-Weggefährten Mark Henry an, ihm auch den Gürtel noch abzunehmen. Der ursprünglich eingeplante Omega-Gegner Hangman Page fehlt bei All Out, wie am Freitag bekannt geworden ist, weil er erstmals Vater wird.