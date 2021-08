DHB-Team: Henning Fritz und Christian Schwarzer über Pekeler, Weinhold, Bitter, Gislason

Nach den beiden äußerst ernüchternden Turnieren gibt es nun auch personelle Konsequenzen . Mit Uwe Gensheimer und Steffen Weinhold treten zwei Routiniers aus dem DHB-Team zurück. Keeper Johannes Bitter steht nur noch in Notfällen zur Verfügung und Hendrik Pekeler hat sich nach Angaben des Verbandes selbst eine “längere Pause” verordnet. ( So schätzen Fritz und Schwarzer den Gensheimer-Rücktritt ein )

Schwarzer bedauert Weinhold-Rücktritt

“Längere Pause” von Pekeler sorgt für Unverständnis

“Das ist tatsächlich etwas schwierig, was jetzt ‘lange Pause’ bedeutet. Sind damit zwei, drei Monate gemeint oder doch eher zwei, drei Jahre?” Zumal Pekeler schon einmal eine Pause angekündigt hatte und dann “mitten in einem Turnier wieder zurückgekehrt” ist. “Ich weiß einfach nicht, was damit gemeint ist”, zeigt er sich ratlos.

Rücktritte sorgen für neue Chancen

“Solange Altgediente da sind, um die Last zu tragen, kommt kein jüngerer Spieler in diese Rolle. Diese Verantwortung und Vertrauen muss man den nachkommenden Nationalspielern aber geben. Sie dürfen Fehler machen, müssen aber auch langfristig aus diesen Fehlern lernen”, spricht sich Fritz für den Einsatz jüngerer Profis aus.

Zukunft mit Gislason?

Fritz fordert: Fragen ehrlich beantworten

Während in anderen Ländern alles auf das Nationalteam ausgerichtet ist, geht in Deutschland die Liga vor. Ein Fakt, der zumindest bedacht werden sollte.

Für die nächsten Monate und Jahre ist laut Fritz die Devise klar. “Die Herausforderung ist es nun, Stabilität in die Leistung zu bekommen. Ob das mit den aktuellen Spielern funktioniert, muss geklärt werden. Da muss man auch schauen, was man in der Ausbildung verändern muss, um langfristig um Titel mitspielen zu können. Das sollten die Fragen sein, die in der Zukunft gestellt und vor allem auch beantwortet werden müssen.”