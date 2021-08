Nationalmannschaft: Maike Klon neue Teammanagerin

Mit alten Gesichtern zurück in die Weltspitze? So plant Bundestrainer Flick

Maike Klon heißt die starke Frau beim DFB. Die 34 Jahre alte Kölnerin ist Teammanagerin der deutschen Nationalmannschaft und hat in diesen Tagen wieder alle Hände voll zu tun. ( So lief die Vorstellungs-PK von Hansi Flick )

Als Hansi Flick, Marcus Sorg und Co. am Dienstag bei einem Mediengespräch auf der Baustelle des neuen Campus in Frankfurt in Gespräche vertieft waren, drückte sie auf die Tube: “Wir müssen los zum Zug”, sagte Klon und schaute auf die Uhr. Klon hatte An- und Abreise für das Trainerteam organisiert.

Zusammenarbeit mit Flick bei den Bayern

Sie führt Vorabbesichtigungen an den Spielorten durch, organisiert Trainingsplätze und ist in Corona-Zeiten auch für die Organisation der Testungen und die Einhaltung des Hygienekonzepts zuständig.

Für einen reibungslosen Start in den Bundestrainer-Job hält Klon Flick den Rücken frei. Der Erfolgstrainer schätzt ihre Arbeit bereits jetzt sehr. Beim Mediengespräch am Dienstag lachten beide viel miteinander, waren zu Scherzen aufgelegt.

Klon seit 2015 im Verband tätig

Bei Klon ist das genauso. Sie spricht die Sprache der Spieler, was auch an ihrer Vergangenheit liegt. Unter ihrem Mädchennamen Seuren spielte sie einst selbst lange Fußball, lief in der 1. und 2. Liga unter anderem für den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen auf und kickte ein Jahr in den USA an einem College in Florida.