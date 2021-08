Anzeige

Bundesliga: FC Bayern mit Remis bei Borussia Mönchengladbach Elfer-Dusel! Bayern zittert sich zu Remis

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern trennen sich zum Bundesliga-Auftakt mit einem Remis. Diskutiert wird über zwei fragwürdige Elfmeter-Entscheidungen.

Elfmeter-Dusel für den FC Bayern!

Der Rekordmeister hat sich beim Bundesliga-Auftakt zu einem 1:1-Remis bei Borussia Mönchengladbach gezittert. (Tabelle der Bundesliga)

Dabei bleibt besonders die Schlussphase in Erinnerung, als den Fohlen zwei mögliche Strafstöße verweigert wurden. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

In beiden Fällen war es um Zweikämpfe zwischen Dayot Upamecano und Marcus Thuram gegangen - in beiden Fällen entschied sich Schiedsrichter Marco-Fritz gegen einen Strafstoß.

“Das ist ein Elfmeter”, sagte Gladbach-Kapitän Lars Stindl bei DAZN über die erste Szene. “Er zieht ihn oben, er trifft ihn unten. Das Thema machen wir gar nicht auf jetzt. Ja, Wahnsinn.”

“Es ist schon bitter, wenn man in die Kabine kommt, aufs Handy schaut und etliche Nachrichten liest, in denen steht, dass es zwei klare Elfmeter gab”, meinte auch Jonas Hofmann im Gespräch mit SPORT1. “Von Marco Fritz erwarte ich, dass er in so knappen Situationen und bei dem Spielstand zumindest rausgeht und sich das anschaut.”

Genau das hatte Fritz aber nicht getan. In beiden Fällen entschied er sich, den Videobeweis nicht in Anspruch zu nehmen. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

“Generell fand ich es schon ein Foul”, sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz bei Sat1 zur ersten Elfmeterszene. “Was ich mich als Trainer frage: Warum gehe ich nicht raus und schaue mir das an?”

Und Fohlen-Coach Adi Hütter, der wegen Meckerns und Aufregens auch noch die Gelbe Karte Karte gesehen hatte, meinte über dieselbe Szene: “Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er oben gehalten und unten am Fuß berührt wird. Marco Fritz musste sich auf den Schiedsrichter verlassen. Es bringt jetzt nichts, aber möglicherweise wäre das Elfmeter gewesen.”

Der zweite sei für ihn dennoch “der klarere” gewesen. Im Gespräch mit SPORT1 räumte Hütter derweil ein, dass die Gelbe Karte gegen ihn völlig berechtig gewesen sei - “das akzeptiere ich. Wir haben uns (Adi Hütter und Marco Fritz; Anm. d. Red.) nach dem Spiel nochmal unterhalten. Alles okay.”

In Hälfte eins bereits war Gladbach durch Alassane Pléa in Führung gegangen (10.). In der Folge spielte sich Bayern etliche Chancen raus, die alle durch Fohlen-Keeper Yann Sommer vereitelt wurden.

Schließlich war es Robert Lewandowski, der nach einer Ecke den Ausgleich erzielte (42.). Auch in Hälfte zwei vergab Bayern viele Möglichkeiten, ehe Gladbach in der Schlussphase wieder gefährlicher wurde.

“Schwierig zu sagen, ob wir zufrieden sind”, sagte der Pole nach der Partie. “Es war intensiv. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Es war kein perfekter Fußball von uns. Viele einfache Fehler. Es fehlte das Tempo und die Konstanz.”

Nun müsse man nach vorne schauen. Die Stimmung sei geil gewesen, “das war schwierig für uns. Ich habe gesagt, hier zu spielen, war immer problematisch.”

Bayern-Coach Julian Nagelsmann sah derweil eine Bayern-Mannschaft, die “nicht gut reingekommen” sei: “Die 20 Minuten vor der Pause waren aber sehr gut. Genau in der zweiten Halbzeit. Am Ende war es ähnlich wie in der Anfangsphase. Es ist ein gerechtes Unentschieden, es war sehr wild.”

