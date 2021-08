FC Bayern II gewinnt in der Regionalliga gegen Pipinsried

In der Regionalliga zieht die U23 des FC Bayern an der Spitze einsam ihre Kreise. Gegen Pipinsried trafen die jungen Bayern im halben Dutzend.

Der FC Bayern II bleibt in der Regionalliga Bayern das Maß der Dinge.

Der Absteiger aus der 3. Liga feierte am siebten Spieltag den sechsten Sieg und steht damit weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. ( DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Regionalliga Bayern )

Gegen den FC Pipinsried hieß es im Stadion an der Grünwalder Straße am Ende eines einseitigen Spiels 6:1 für die Hausherren. Insgesamt bringt es die U23 des Rekordmeisters damit schon auf 27 Tore nach sieben Spielen, im Schnitt also kann vier Treffer pro Spiel. (DATEN: Tabelle der Regionalliga Bayern)