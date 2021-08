FC Barcelona nach Messi: Griezmann und Pedri im Fokus

Verhandlungen mit Barca-Kapitänen über Gehaltsreduzierung

Barca-Kader noch immer wettbewerbsfähig

Springt Depay für Messi in die Bresche?

So zeigte Pedri schon in seiner Premierensaison bei den Katalanen, zu was er fähig ist – und das so eindrucksvoll, dass er prompt zu Messis neuem Lieblingskollegen wurde.

Koeman: Die Vergangenheit abhaken

“Wir müssen verstehen, dass es immer ein Ende für einen Spieler gibt”, sagte Koeman am Freitag bei ESPN. “Wir müssen dieses Kapitel schließen und uns auf die neue Saison fokussieren. “Wir haben in dieser Saison junge Spieler im Kader, was auch für die Zukunft wichtig ist, wir arbeiten an der Zukunft dieses Vereins und es ist sehr wichtig, dass wir unseren Fokus darauf legen und nicht darauf, was in den letzten Tagen passierte.”