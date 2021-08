Radsport: Nikias Arndt gewinnt fünfte Etappe der Polen-Rundfahrt

Arndt feiert siebten Sieg als Profi

Arndt, für den es der siebte Sieg als Profi war, hatte zuletzt am 31. August 2019 eine Vuelta-Etappe gewonnen. Beim Giro war der starke Allrounder im Mai bei zwei dritten Plätzen und einem vierten Rang knapp an einem Sieg vorbeigefahren.

Die vorletzte Etappe ist am Samstag ein 19,1 km langes Einzelzeitfahren ohne große Schwierigkeiten in Kattowitz. Am Sonntag endet die 78. Polen-Rundfahrt mit der Zielankunft in Krakau.