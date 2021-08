VfL Wolfsburg: Mark van Bommel äußert sich nach Wechselfehler

Trainer Mark van Bommel vom VfL Wolfsburg will sich nach dem Wechselfehler im Pokalspiel gegen Preußen Münster voll auf den Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum ( Bundesliga: VfL Wolfsburg - VfL Bochum, Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ) konzentrieren.

“Ich kann und möchte mich gar nicht darüber äußern. Am Montag ist das Verfahren in Frankfurt. Deswegen möchte ich das abhaken. Wir spielen am Samstag gegen Bochum, das ist wichtiger”, sagte van Bommel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Aufsteiger.