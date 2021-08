Anzeige

2. Bundesliga Heute: Schalke, HSV, FC St. Pauli LIVE im TV, Stream, Ticker Derby-Zeit in Hamburg

"Der HSV ist nicht mehr Aufstiegskandidat Nummer Eins"

SPORT1

Der Hamburger SV und FC St. Pauli treffen sich zum wichtigsten Spiel des Jahres. Der Sieger kann sich in der Tabellenspitze festsetzen. Schalke hofft auf den zweiten Sieg in Folge.

Der 3. Spieltag im Bundesliga-Unterhaus wartet zum Auftakt gleich mit einem wahren Leckerbissen auf!

Zum 106. Mal treffen die Erzrivalen FC St. Pauli und Hamburger SV in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Vorfreude auf die Reise zum ungeliebten Nachbarn ist bei HSV-Verteidiger Josha Vagnoman schon riesig: “Als gebürtiger Hamburger und HSVer bin ich richtig heiß auf das Stadtderby”, bekannte er im Vorfeld des Spiels. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Aber auch die Kiezkicker sind bereit für das Derby. Drei der vergangenen vier Stadtduelle konnte man immerhin für sich entscheiden. Vor 9.292 FCSP-Fans soll nun der nächste Streich folgen.

Allerdings versucht Pauli-Coach Timo Schultz zu verhindern, dass seine Spieler das Match mit Blick auf die jüngere Vergangenheit auf die leichte Schulter nehmen. “Für die vergangenen Spiele können wir uns nichts kaufen. Es ist eine neue Saison, es geht wieder bei 0:0 los.”

Schalke peilt ersten Heimsieg an

Aber nicht nur in Hamburg ist Action angesagt, auch Auf Schalke will man ein Fußballfest feiern. Gegen den FC Erzgebirge Aue soll der erste Heimsieg in der laufenden Zweitligasaison her. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Nach der Auftaktniederlage daheim gegen den HSV konnte man immerhin am vergangenen Spieltag 3:0 bei Holstein Kiel triumphieren und so den kompletten Fehlstart verhindern.

Mit einem zweiten Dreier würde man sich weiter in der Tabelle nach oben orientieren - ein wichtiger Aspekt, da der direkte Wiederaufstieg das erklärte Ziel ist. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

2. Bundesliga: KSC und Regensburg wollen nach Traumstart nachlegen

Am Samstag sind die beiden Topstarter im Einsatz. Der Karlsruher SC, der mit der optimalen Ausbeute von sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen als Tabellenführer in den 3. Spieltag ging, tritt beim noch punktlosen SV Sandhausen an.

KSC-Verfolger Jahn Regensburg, ebenfalls mit zwei Siegen gestartet, ist beim schwach gestarteten Relegationsteilnehmer Holstein Kiel gefordert. Die KSV verpasste in der Vorsaison gegen den 1. FC Köln den Aufstieg in die Bundesliga und belegt noch punkt- und torlos den letzten Platz.

Außerdem hofft der 1. FC Nürnberg nach zwei Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf auf den ersten Dreier. Die Fortuna will nach der Last-Minute-Niederlage gegen Werder Bremen vor zwei Wochen zurück in die Spur.

Dieses Foul bringt Werder auf die Siegerstraße in wildem Topspiel

Im Topspiel am Samstagabend (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) kann der bislang ungeschlagene Aufsteiger Dynamo Dresden im Heimspiel gegen Hannover 96 das nächste Ausrufezeichen setzen.

Nächster Sieg für Werder Bremen?

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen trifft am Sonntag auf den SC Paderborn. Die Bremer verloren in Yuya Osako (Vissel Kobe) und Josh Sargent (Norwich City) in der vergangenen Woche zwei weitere Stürmer. Mit dem zweiten Saisonsieg konnte sich das Team von Trainer Markus Anfang vorerst in der Spitzengruppe der Zweiten Liga halten.

Und wer beendet seine Durststrecke? Im Duell der Fehlstarter kämpfen Darmstadt 98 und Aufsteiger FC Ingolstadt um ihre ersten Zähler in dieser Spielzeit. Der 1. FC Heidenheim und Aufsteiger Hansa Rostock komplettieren den 3. Spieltag.

2. Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick:

Freitag, 13. August 2021:

Schalke 04 - Erzgebirge Aue (18.30)

FC St. Pauli - Hamburger SV (18.30)

Samstag, 14. August 2021:

Holstein Kiel - Jahn Regensburg (13.30)

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf (13.30)

SV Sandhausen - Karlsruher SC (13.30)

Dynamo Dresden - Hannover 96 (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Sonntag, 15. August 2021:

Werder Bremen - SC Paderborn (13.30)

Darmstadt 98 - FC Ingolstadt (13.30)

1. FC Heidenheim - Hansa Rostock (13.30)

2. Liga LIVE: Die Spiele der 2. Bundesliga live verfolgen:

Stream: Sky

