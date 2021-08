Volleyball-EM der Frauen: Das ist der deutsche Kader

Mit vier Debütantinnen und Rückkehrerin Louisa Lippmann starten die deutschen Frauen in die anstehende Volleyball-Europameisterschaft. Bundestrainer Felix Koslowski nominierte 14 Spielerinnen für das Turnier, der Viertelfinaleinzug ist das Mindestziel. Die Volleyball-EM der Frauen gibt es von 18. August bis zum 4. September LIVE im TV auf SPORT1 zu sehen.

Louisa Lippmann wieder dabei - vier neue Gesichter

“Wir sind ein Team mit einem guten Mix aus erfahrenen Spielerinnen und Spielerinnen, die zum ersten Mal zur EM fahren. Ich erwarte eine schwierige Vorrunde, in der es sicherlich die ein oder andere Überraschung geben wird”, sagte Koslowski.

Die EM wird in Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien ausgespielt. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) startet am Donnerstag (19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Plowdiw gegen Polen. Die anderen Gruppengegner sind Gastgeber Bulgarien, Griechenland, Spanien und Tschechien.