Bundesliga: Lothar Matthäus im Interview - zehn Thesen zu FC Bayern, BVB, Hertha

Die Bundesliga steht wieder in den Startlöchern. Kurz vor Saisonstart kommentiert Lothar Matthäus zehn heiße Thesen und verrät unter anderem, ob er an einen Haaland-Coup des FC Bayern glaubt.

Die Bundesliga knallt endlich wieder los!

Heute Abend eröffnen Borussia Mönchengladbach und Bayern München die 59. Saison. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, ab 20.30 Uhr im Liveticker)

Vor dem Start hat Rekordnationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus zehn heiße SPORT1-Thesen beantwortet.

Bayern wird nicht Meister!

Matthäus: Ich rechne mit einem Dreikampf um den Titel. Bayern hat sicherlich die beste A-Elf, aber in der Breite sind Leipzig und Dortmund aktuell besser aufgestellt. Ich sehe vor allem Leipzig in einer guten Position und bin davon überzeugt, dass sie bis zum Schluss eine richtig gute Rolle spielen werden. Sie haben zwar zwei gute Spieler verloren, aber auch mit Silva einen Torjäger und viele junge Top-Talente geholt. Dortmund hat den Sancho-Abgang mit Donyell Malen gut kompensiert. Es hängt bei ihnen aber vieles von Erling Haaland ab. Klar ist: Die Bayern müssen und werden personell noch etwas machen. Marcel Sabitzer ist zum Beispiel im Gespräch. Die Saison wird nicht einfach für die Bayern, da sich dort vieles noch finden muss. Dies ist eine Chance für die Konkurrenz. Um die Bayern aber am Ende zu schlagen, muss bei der Konkurrenz alles passen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

1860-Vergangenheit wird für Nagelsmann zum Problem!

Matthäus: Julian Nagelsmann hat als Kind schon in Bayern-Bettwäsche geschlafen und wollte damals immer nur Bayern-Trikots haben. Es war immer sein Traum, Trainer der Bayern zu sein. Er ist ein toller Typ, der emotional ist und alles für den Erfolg gibt. Über die Fans, die ihn zum Start wegen seiner Vergangenheit ausgepfiffen haben, kann ich nur den Kopf schütteln. Julian hat zwar irgendwann mal bei den Blauen gearbeitet, ist aber von ganzem Herzen ein Roter. Das sollten die Fans nicht vergessen. Die Vorbereitung lief holprig, aber dafür konnte Julian nichts. Er konnte in der Vorbereitung nicht aus den Vollen schöpfen, hat zudem Spieler bekommen - Robert Lewandowski mit eingeschlossen -, die eine verkorkste EM gespielt haben. Er muss das alles jetzt managen. Er kann das und hat die nötige Erfahrung. Er hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er Titel holen will. Und das wird er auch. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Mit Rose hat der BVB endlich seinen Klopp-Erben!

Matthäus: Marco Rose ist ein super Trainer, der in Gladbach bewiesen hat, dass er attraktiven Fußball spielen lässt. Dortmund und Rose? Das könnte also durchaus passen. Klar ist aber auch: Edin Terzic hat mit dem Pokalsieg und der CL-Quali ein echtes Brett hinterlassen. Das muss Rose erst noch bestätigen. Ich finde im Übrigen gut, dass Marco Reus gesagt hat, dass er die Meisterschaft mit Dortmund holen will. Ich freue mich, dass solche Worte aus Dortmund kommen. Denn es liegt nicht nur an Rose, sondern auch an den Spielern. Sie müssen zeigen, dass sie jedes Spiel ernstnehmen, auch gegen die vermeintlich kleinen Teams. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern wird Haaland holen!

Matthäus: Die Bayern müssen sich natürlich um ihn kümmern. Aber gibt genügend Vereine, die wirtschaftlich noch besser aufgestellt sind als sie und sich auch um Erling Haaland kümmern. Bayern ist finanziell gesehen längst nicht mehr da oben dabei, wenn man sieht was Paris, Manchester oder Chelsea ausgeben. Der Haaland-Transfer wird auch von der Wirtschaftlichkeit entschieden. Ich glaube nicht, dass es am Ende die Bayern werden.

Gladbach greift ganz oben an!

Matthäus: Für ganz oben reicht es nicht. Die Borussia in der Breite sehr gut aufgestellt, hat zudem mit Adi Hütter einen hervorragenden Trainer bekommen. Ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist, dass sich Hütter auf die Bundesliga konzentrieren kann. Die Gladbacher haben diesmal keine Dreifachbelastung. Aber wir reden bei ihnen “nur” von Platz 4. Die anderen drei Plätze sind mit Bayern, Leipzig und Dortmund vergeben.

Rudi Völler verabschiedet sich mit einem Titel!

Matthäus: Ich würde es Rudi, der in seine letzte Saison bei Bayer Leverkusen geht, von ganzem Herzen wünschen. Seit über 20 Jahren gibt er alles für den Verein. Ich glaube aber nicht, dass es zu einem Titel reicht. Die Frage in der Liga wird sein, ob sie auf Rang 4, 5 oder 6 landen.

Bobic führt Hertha nach Europa!

Matthäus: Ich bin sehr gespannt auf Hertha. Mit Fredi Bobic und Carsten Schmidt haben die Berliner Leute in Führungspositionen, die eine Mannschaft formen und zum Erfolg führen können. Ob das für Europa reicht, bleibt abzuwarten. Hertha wird von mir ganz stark beobachtet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Flick führt das DFB-Team wieder in die Weltspitze!

Matthäus: Hansi Flick wird zu 100 Prozent die WM-Quali schaffen und eine gute Mannschaft für die WM 2022 in Katar aufstellen. Mit ihm wird ein frischer Wind reinkommen. Er wird akzeptiert und respektiert. Und das nicht nur von den Spielern des FC Bayern. Er wird neue – vor allem junge - Spieler testen. Da wird jetzt vieles positives kommen. Er wird nicht alles umkrempeln, aber er wird ganz bestimmt einen anderen Fußball spielen lassen als zuletzt Joachim Löw. Er wird auf ein frühes Gegenpressing setzen, mit einem attraktiven System spielen und auf die besten Spieler setzen. 2022 beim Turnier werden wir eine andere Performance sehen als bei den letzten beiden Turnieren. Davon bin ich überzeugt.

Götze und Reus schaffen es ins DFB-Team und zur WM 2022!

Matthäus: Beide sind aktuell in einer tollen Verfassung. Mario schießt bei Eindhoven Tore und ist wichtig für die Mannschaft, Marco war in den letzten Monaten in einer hervorragenden Form und hat den BVB zu einem Titel geführt. Sollten beide die Leistung bringen wie zuletzt, schaffen sie es. Wenn die Leistung stimmt, sollte Flick sie auch mitnehmen. Aber jetzt schon auf die WM zu schauen? Das ist mir zu weit weg. Wir haben demnächst drei nicht einfache Länderspiele vor der Tür, die gewonnen werden müssen. In der WM-Quali hat sich das DFB-Team selbst unter Zugzwang gebracht.

Matthäus wird DFB-Präsident!