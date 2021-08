Transfermarkt: Bayern-Schreck Pandev setzt Karriere in Italien fort

Für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes wird Goran Pandev nicht mehr auflaufen. Aber der frühere Bayern-Schreck setzt seine Karriere in Italien fort.

Seine Laufbahn in der Nationalmannschaft beendete er nach dem letzten großen Highlight , doch auf Vereinsebene hängt Goran Pandev seine Fußballschuhe noch nicht an den Nagel.

Der 38-Jährige unterschrieb am Freitag einen neuen Vertrag bis Saisonende bei seinem bisherigen Klub Genua CFC. ( Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker )

Der Rekordnationalspieler und -torschütze Nordmazedoniens, der mit seinem Land im Sommer erstmals an einer EM-Endrunde teilgenommen hatte, spielt seit 2015 für Genua. Zuvor war er unter anderem für Inter Mailand aktiv.

Pandev schoss den FC Bayern aus der Champions League

Ein Jahr später traf der Offensivmann dann im Achtelfinale mit seinem Tor zum 3:2-Sieg in der 88. Minute in der Allianz Arena den deutschen Rekordmeister erneut mitten ins Herz und schoss die Bayern aus dem Wettbewerb. “Pandev stürzt die Bayern ins Tal der Tränen”, titelte der kicker damals.

Insgesamt gelangen Pandev in der Serie A in 473 Spielen 101 Tore, in der kommenden Saison könnten noch weitere dazukommen.