FC Bayern: Tanguy Nianzou, Niklas Süle und Co. - Duelle um Startelf Startelf-Duelle: Wen bringt Nagelsmann?

Baustelle Rechtsverteidiger: So will Bayern den Pavard-Schock kompensieren

Johannes Fischer

Der FC Bayern geht angeschlagen ins Bundesliga-Eröffnungsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Form und Verletzungen lassen mit Blick auf Julian Nagelsmanns Startelf einige Fragezeichen übrig.

Mit dem Traditionsduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München startet die Bundesliga in ihre neue Saison. (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, ab 20.30 Uhr im Liveticker)

Gelang dem deutschen Rekordmeister in den vergangenen Jahren meistens ein Kantersieg zu Beginn, könnte es dieses Mal durchaus knifflig werden. Zum ersten Mal haben die Münchner als Titelverteidiger kein Heimrecht – und im Borussia-Park tun sie sich traditionell schwer. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Hinzukommen noch eine verkorkste Saisonvorbereitung mit drei Niederlagen und einem Remis in vier Testspielen sowie ein volles Lazarett, das Trainer Julian Nagelsmann vor allem in der Abwehr Sorgen bereitet.

Die Alternativen, die der neue Coach in der Defensive hat, zeugen von einem schmalen Kader. Josip Stanisic, Chris Richards oder Omar Richards könnte er ins kalte Wasser werfen. SPORT1 zeigt die Duelle um Startelfplätze beim FC Bayern. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Innenverteidigung: Tanguy Nianzou vs. Niklas Süle

Aktuell scheint Neuzugang Dayot Upamecano als Einziger einen Platz im Abwehrverbund sicher zu haben. Der frühere Leipziger hat eine starke Vorbereitung hinter sich und wird als zentraler Innenverteidiger in Gladbach auflaufen. Tendenziell dürfte sein französischer Landsmann Tanguy Nianzou den Platz neben “Upa” ausfüllen, da der Youngster auch in den Testspielen eine gute Figur machte und sich der Unterstützung von Hasan Salihamidzic sicher sein kann.

Der Bayern-Vorstand sagte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass von SPORT1: “Ich halte unglaublich viel von Tanguy Nianzou, er hat ein unglaubliches Potenzial.” Niklas Süle hat dagegen noch Trainingsrückstand, zudem ist sein Status bei den Bayern-Bossen nach der durchwachsenen letzten Saison ausbaufähig - und er wird wohl an anderer Stelle gebraucht ...

Rechte Abwehrseite: Josip Stanisic vs. Niklas Süle vs. Bouna Sarr vs. Chris Richards

Die heikelste Position im bayerischen Abwehrverbund. Nach dem Ausfall von Benjamin Pavard hat Nagelsmann zwar vier Alternativen zur Hand, doch dies dürfte den Bayern-Coach nicht weniger umtreiben.

Bayerns Problem-Position: "Wieso kriegen sie es seit Jahren nicht hin?"

Während der im letzten Jahr geholte Bouna Sarr bei seinen bisherigen Einsätzen für die Bayern nicht vollends überzeugen konnte, wäre auch der gelernte Innenverteidiger Süle nur eine Notlösung, obwohl er in ungewohnter Rolle hinten rechts in der Vorsaison einige Mal gut agierte.

“Bouna und Niki haben sicherlich auch den Anspruch an sich selbst, mehr Spielzeit zu kriegen und sie haben jetzt die Chance, auf sich aufmerksam zu machen”, betonte Nagelsmann in der Pressekonferenz am Donnerstag. “Wenn irgendein Spieler wegbricht, gibt es automatisch auch eine Chance für einen anderen. Ich erwarte dann schon, dass diese Spieler auch diese Chance nutzen wollen.”

Gute Karten dürfte allerdings auch Josip Stanisic haben – auch wenn der Bayern-Coach ihn in der PK nicht gerade ins Schaufenster stellte. “Josip ist jetzt frisch dazugekommen”, sagte Nagelsmann über den 21 Jahre alten Außenverteidiger, der aus dem Bayern-Campus aufrückte. “Er ist ein junger Spieler, der vielleicht noch nicht den Anspruch an sich haben muss, mehr Spielzeit zu haben.”

Nur Außenseiterchancen dürfte Chris Richards haben, der nach seiner Rückkehr aus Hoffenheim noch Zeit braucht.

Linke Abwehrseite: Alphonso Davies vs. Josip Stanisic vs. Omar Richards

Alphonso Davies hat gerade noch rechtzeitig seine Verletzung aus seiner Kanada-Reise auskuriert und könnte laut Nagelsmann in der Startelf stehen.

Allerdings gibt der Bayern-Coach zu bedenken, dass “Phonzie” noch keine 90 Minuten in den Beinen habe. “Dafür ist es noch einen Tick zu früh, dafür hat er noch zu wenig Einheiten absolviert. Im Kopf habe ich schon, dass er unter Umständen beginnen wird. Wir schauen einfach, wie weit ihn die Füße tragen.”

Falls Nagelsmann kein Risiko bei Davies eingehen will, wäre Stanisic die erste Alternative - sofern der 21-Jährige nicht auf der rechten Seite gebraucht wird. In den Testspielen hatte der Bayern-Coach den Deutsch-Kroaten bereits auf der linken Abwehrseite eingesetzt.

Neuzugang Omar Richards, der vom englischen Zweitligisten FC Reading kam, dürfte noch keine Chance auf einen Startelfeinsatz haben.

Offensive Außenpositionen: Serge Gnabry vs. Leroy Sané vs. Kingsley Coman

Geht es für Nagelsmann in der Defensive darum, den Schaden möglichst kleinzuhalten, so hat der Bayern-Trainer in der Offensive ein Luxusproblem. Von seinen drei Flügel-Assen Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman muss er einen auf der Bank lassen.

Matthäus über Sané-Kritik: "Das hat Leroy kapiert"

Im Vorteil sind die beiden deutschen Nationalspieler, da sie die Vorbereitungszeit unfallfrei überstanden haben. Coman zog sich im Test gegen Neapel (0:3) dagegen eine Rippenprellung zu und musste neun Tage lang mit dem Training aussetzen. Der Franzose meldete sich erst am vergangenen Montag fit und dürfte gegen Gladbach zunächst auf der Bank Platz nehmen.