Warum der FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach nicht gewinnt

Der FC Bayern trifft im Auftaktspiel auf Borussia Mönchengladbach. Dieses Duell am 1. Spieltag gab es in der Vergangenheit bereits häufiger - ganz zum Leidwesen der Münchner.

Auf der Begegnung liegt ein Startfluch

Wenn dem nicht so wäre, spräche noch etwas gegen einen Bayern-Sieg in Mönchengladbach. Es liegt ein Startfluch auf dieser Begegnung. Wenn die erste Reise einer Bundesligasaison nach Mönchengladbach führte, hat Bayern nie gewonnen! (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

23 .8. 1969: 2:1

Nicht Beckenbauer, dem der Boulevard gerade diesen Beinamen gegeben hat, weil er so majestätisch agiert. Die Borussen haben auch einen, bloß ist das sein Familienname. Zur Halbzeit bringt Weisweiler den 19jährigen Amateur Werner Kaiser ins Spiel und drei Minuten später rast der ausverkaufte Bökelberg – Ausgleich per Kopf.

5. 8. 1989: 0:0

20 Jahre vergehen, ehe die Bayern wieder ganz früh in der Saison (2. Spieltag) an den Bökelberg müssen. Für Jupp Heynckes ist es die dritte Rückkehr nach Gladbach, aber immer noch kein normales Spiel.

“Das Duell der alten Freunde”, titelt der Kicker und zeigt ihn zusammen mit Borussen-Trainer Wolf Werner, seinem langjährigem Assistenten auf der Borussen-Bank. Heynckes tönt bei aller Freundschaft zum Ex: “Wir gewinnen am Bökelberg, weil es endlich mal Zeit wird.”

Doch dazu fehlt die Grundvoraussetzung für einen Sieg – ein Tor. 34.000 Zuschauer sehen eine Nullnummer, für den sie Topzuschlag zahlen mussten. DFB-Beobachter und Borussen-Legende Berti Vogts urteilt: “Die Bayern haben für mich einen Punkt verloren. Seit vielen Jahren waren sie nicht mehr so nahe dran an einem Sieg wie diesmal!”

6. 8.1997: 1:1

An einem Mittwochabend kommen die Bayern unter Trainer-Rückkehrer Giovanni Trapattoni nach Gladbach. Wie so oft als Meister und als Favorit. Aber nach der Auftaktpleite gegen Aufsteiger Kaiserslautern (0:1) auch etwas verunsichert.

20. 7. 2001: 1:0

Der Außenseiter, bei dem der kauzige Hans Meyer auf der Bank sitzt. Torschütze Arie van Lent erinnert sich noch 20 Jahre später an das berauschende Gefühl, den Bayern einen eingeschenkt zu haben: “Marcel Witeczek spielt mir einen wunderbaren Ball in den Lauf. Ich gewinne das Duell gegen Thomas Linke, drücke direkt mit links ab, der Ball zischt an Oliver Kahn vorbei, Tor! Unglaublich schön, wenn ich an dieses Gefühl von damals zurück denke. Wir, der Aufsteiger, schlagen den Champions League-Sieger.”, sagt der Niederländer im aktuellen Kicker. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)