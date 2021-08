Uwe Gensheimer mit DHB-Rücktritt: Weltmeister Schwarzer vermisste Rückendeckung

Ein Quartett aus erfahrenen Spielern leitet mit seiner Entscheidung also einen größeren Umbruch ein. Vor allem die Personalie Gensheimer hat es dabei in sich. Der Abschied des Kapitäns ist getrübt vom schwachen Abschneiden bei WM und Olympia, zudem der immer wiederkehrenden Diskussion um seine Rolle als Kapitän.

Christian Schwarzer vermisste volle Rückendeckung für Uwe Gensheimer

Schwarzer, als Spieler auch deutscher und spanischer Meister sowie Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona meint das auch auf die sportliche Rolle bezogen, die er zuletzt im Nationalteam hatte: “Für mich gehört ein Kapitän in den entscheidenden Momenten aufs Spielfeld. Das war aber auch in seinem letzten Spiel gegen Ägypten - bis auf Siebenmeter - nicht der Fall. Da könnte ich mir vorstellen, dass solche Dinge bei der Entscheidung auch eine Rolle gespielt haben.”

Fritz hat Verständnis für Gensheimer

Auch Keeper-Legende Henning Fritz äußert bei SPORT1 Verständnis für die Entscheidung des Löwen-Profis - aber auch dafür, dass ihm zuletzt keine absolut tragende Rolle im DHB-Team mehr zugedacht war: “Das war ein Prozess. Er lebt von seiner Kreativität und seinen Fähigkeiten, die außergewöhnlich sind. Aber man merkt auch, dass er in den letzten Jahren sehr, sehr viel gespielt hat. Diesen Anstrengungen muss er jetzt vielleicht auch etwas Tribut zollen. Deswegen ist es in meinen Augen nachvollziehbar, sich nun mehr auf den Verein zu konzentrieren.”

Schwarzer kann sich Wiencek als Kapitän vorstellen

“Natürlich könnte die Anzahl der Länderspiele ein Entscheidungskriterium sein. So war das bei uns früher. Und dann wäre natürlich ein Patrick Wiencek ein Kandidat, weil er eine zentrale Rolle in Abwehr und Angriff einnimmt. Man könnte auch einen Torhüter nehmen, wobei ich diese Lösung nicht favorisiere.”

Umbruch auch für Bundestrainer Gislason

In jedem Fall aber braucht der neue Leader “die volle Rückendeckung des Trainers und steht idealerweise so gut wie immer auf dem Spielfeld. Er muss aber auch bereit sein, diese Verantwortung zu tragen. Das ist nicht jedermanns Sache. Nicht jeder Spieler will Kapitän sein”, gibt Schwarzer zu bedenken.

Es ist nun also an Bundestrainer Alfred Gislason, neue, junge Spieler an die DHB-Auswahl heranzuführen. In den Augen von Henning Fritz kein schlechter Zeitpunkt: “Es ist immer hart, wenn solche Säulen wegbrechen. Aber irgendwann muss man immer den Schnitt machen und vielleicht ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, den Jüngeren das Feld zu überlassen. Damit kann man auch eine neue Ära beginnen.”