Anzeige

NBA: Spätstarter Janis Timma wird mit filmreifem Look zum Kult Dieser NBA-Spätstarter wird zur Kultfigur

Hat sich Schröder verzockt? "Bisschen Größenwahn ist schon dabei"

SPORT1

Janis Timma versucht mit 29, sich in der Summer League für die NBA zu empfehlen. Der Exzentriker und Mann einer prominenten Sängerin wird für seinen besonderen Auftritt gleich gefeiert.

Besser spät als nie: Acht Jahre nach seinem Draft und mit mittlerweile 29 Jahren spielt Janis Timma in der Summer League der NBA vor - und will sich noch für eine Karriere in der größten Liga der Welt empfehlen.

Ob das klappt? Ungewiss. Aber bei den Fans hat er gleich bleibenden Eindruck hinterlassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Anzeige

Der Lette - 2013 an Position 60 gewählt - begeisterte viele Zuschauer mit seinem einprägsamen Look. Mit seinem platinblond gefärbten Haar, seinen Tattoos und seinem schneidigen Auftritt erinnert er an einen Actionfilm-Bösewicht, weckte unter anderem auch Assoziationen mit Rapstar Eminem und mit Rutger Hauers Auftritt im Kultfim “Blade Runner”.

Dabei wusste Timma auch sportlich zu überzeugen: In seinen 16 Minuten steuerte er elf Punkte, sechs Rebounds und einen Assist zum 91:89-Sieg der Orlando Magic gegen die Golden State Warriors bei. Von der Dreierlinie gelangen ihm drei Treffer bei fünf Versuchen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

In seiner Profi-Karriere hat er zudem mit Zenit St. Petersburg, Baskonia und Olympiacos schon namhafte Vereine in seiner Vita, mit Khimki Moskau traf er vergangene Saison in der Euroleague auch auf ALBA Berlin und den FC Bayern München.

In Osteuropa ist Timma nicht nur bei Sportfans bekannt: Seine Ehefrau Anna Sedokova - Sängerin, Model und Moderatorin aus der Ukraine - ist ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter Promi mit Millionen Followern auf Social Media.

undefined

Auch Timma selbst lebt ein Leben in gewissem Prunk, inszeniert sich bei Instagram als Liebhaber von Mode, Sportwagen und anderer Luxusgüter:

Anzeige

Zahlreiche Magic-Fans zeigten sich begeistert: “Gebt dem Mann den Schlüssel für unsere Stadt” war ebenso bei Twitter zu lesen wie “Alle anderen Spieler traden, das ist jetzt sein Team!”

SPORT1 hat die besten Tweets zu Janis Timmas Auftritt in der Las Vegas Summer League gesammelt: