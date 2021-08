Fußball total: Alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga sowie 3. Liga im Free-TV auf SPORT1

Deutschlands führende 360°-Sportplattform zeigt am Sonntag acht Stunden Fußball im Free-TV am Stück - alle Spiele, alle Tore aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga! Dazu Deutschlands beliebtester Fußballtalk, der STAHLWERK Doppelpass.

Am Montagabend gibt es seit dieser Saison von 19.30 Uhr an fünf Stunden geballte Fußballberichterstattung - mit den Spieltags-Highlights von der Bundesliga über die 2. Bundesliga bis hin zur 3. Liga, dem neuen Comedy-Format “sportwetten.de So schaut’s aus - Die Bundesliga-Show” mit Thorsten Bär und dem “Doppelpass 2. Bundesliga”.

Am 3. Spieltag bekommt es Absteiger Schalke zu Hause mit Erzgebirge Aue, aktuell Tabellen-13., zu tun. Zudem steht das Hamburger Stadtderby zwischen St. Pauli und dem Hamburger SV an.

Zum Saisonstart ist Meister FC Bayern München am Freitagabend gleich in Gladbach gefordert, Borussia Dortmund tritt am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt an. Wer startet gut in die neue Saison? Wer kann überraschen?